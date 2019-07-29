В Нижегородской области на 30% увеличено субсидирование при закупках сельхозтехники

В Нижегородской области в 2019 году из регионального бюджета на поддержку сельхозпредприятий, занимающихся техническим переоснащением, будет направлено 180 млн руб. По данным регионального правительства, объем средств, выделяемых на эти цели увеличен на 30%.

По словам вице-губернатора Евгения Люлина, в 2018 году по различным программам, направленным на стимулирование обновления материально-технической базы, сельхозпредприятия региона закупили более 350 единиц сельскохозяйственной техники.

В 2019 году только в первом полугодии 2019 года нижегородскими предприятиями АПК приобретено 90 тракторов, 22 зерноуборочных, 12 кормоуборочных комбайнов, а также около 400 единиц другой техники и оборудования.

Андрей Репин