Фан-зона наделала шума

После многочисленных жалоб ижевчан на ночной шум с территории фан-зоны, где в минувшие выходные проходил openair, в отношении руководства АО «Летний сад им. Горького» проведут проверку, сообщают власти города. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заверил, что проведения подобных мероприятий ночью в этом месте больше не допустят. Администрация парков, пояснила, что в ту ночь территория фан-зоны была предоставлена индивидуальному предпринимателю по договору субаренды, а после 23:00 по договоренности с организатором на площадке был уменьшен звук. Жители близлежащих районов напоминают, что это уже не первое мероприятие в городе, после которого поступают жалобы на сильный шум ночью, и считают, что виновные в этом должны быть наказаны. В госсовете Удмуртии отметили, что разрабатываемый законопроект о тишине с ужесточенным наказанием для нарушителей планируют рассмотреть в сентябре.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию, возникшую в ночь с 27 на 28 июля в парке имени Кирова, где на территории фан-зоны с 22:00 до 5:00 проходил openair.

«От горожан поступило много жалоб о том, что ночью с фан-зоны доносилась громкая музыка. Особый дискомфорт испытали жители Ленинского района. По данному случаю в отношении руководства парков будет проведена проверка»,— заявил господин Бекмеметьев, отметив, что таких случаев больше не повторится.

Администрация АО «Летний сад им. Горького», управляющего парками города, сообщила, что 27 июля территория фан-зоны была предоставлена индивидуальному предпринимателю по договору субаренды для проведения развлекательного мероприятия, организатор был предупрежден об ответственности за нарушение закона о тишине. «С ним были проведены консультации по установке и отстройке звука, с учетом специфики площадки и возможности трансляции звука на достаточную удаленность от площадки. Также стоит обратить внимание, что территория фан-зоны удалена от жилой постройки и ближайшие жилые дома находятся не ближе, чем 700 метров от нее. После 23:00 по договоренности с организатором было проведено уменьшение звука на площадке»,— отметили в администрации Летнего сада.

Там подчеркнули, что в дальнейшем они воздержатся от проведения ночных мероприятий на территории парка Кирова с использованием звукоусиливающей аппаратуры.

По мнению председателя совета домана ул. Горького Юрия Паламарчука,ответственность за причиненные жителям неудобства должны нести не только организатор openair и собственник площадки, но и представители городской администрации, которые дали разрешение на проведение такого мероприятия. Также он отметил, что это не первое летнее мероприятие, после которого ижевчане жалуются на сильный шум ночью. «20 июля на набережной, ниже монумента Дружбы народов, проводилось массовое спортивное мероприятие “Ночной забег”. Мероприятие проводилось с 20:00 до 01:30. В месте проведения были размещены три площадки со звуковоспроизводящей аппаратурой. Проводился концерт и награждение участников. Громкоговорящая аппаратура использовалась на повышенной громкости до такой степени, что мешала отдыху жителей домов 150, 152, 154, 156 по ул.Горького, а также домов, расположенных на ул. К.Маркса. Сотрудники полиции, которые присутствовали на мероприятии, не предприняли никаких мер, для того, чтобы прекратить шум»,— сообщил господин Паламарчук, пояснив, что по данному факту он отправил обращение в республиканскую прокуратуру и уже получил ответ от надзорного органа. Там сообщили, что обращение направили в администрацию Ижевска и УМВД по городу.

Напомним, в конце марта этого года сообщалось, что госсовет Удмуртии разрабатывает законопроект об обеспечении тишины и покоя граждан. В документе рекомендуется создание тихого часа с 13:00 до 15:00 часов для родителей с маленькими детьми и пожилых людей. Время ночной тишины предлагают продлить в будни с 22:00 до 8:00 и с 23:00 до 9:00 часов в выходные и праздничные дни. Отмечалось, что законопроект должен учитывать массу аспектов: от времени до градации шума, а также специфики помещений и территорий.

По словам председателя постоянной комиссии госсовета Удмуртии по общественной безопасности Елены Дербиловой, на данный момент законопроект отправили на оценку регулирующего воздействия в минэкономики региона. «Это нужно было сделать, потому что он затронет интересы определенной группы предпринимателей, в том числе тех, кто занимается строительным бизнесом. Всего закон коснется порядка 7 тыс. предпринимателей»,— пояснила депутат.

Также она подчеркнула, что ранее законопроект не предполагал распространение его положений на массовые публичные мероприятия, в том числе физкультурные. Поэтому в данном варианте законопроекта наказать, к примеру, организаторов «Ночного забега» не получилось бы. «Возможно, нам придется этот законопроект дорабатывать. Сегодня такой закон принят в 35 субъектах России. Учитывая актуальность закона, надеюсь, что мы все же примем его в сентябре»,— отметила госпожа Дербилова.

По ее словам, с принятием закона изменятся и суммы административных штрафов для нарушителей. На граждан они составят от 1 до 2,5 тыс. руб., на должностных лиц — от 10 до 15 тыс. руб., на юрлиц— от 25 до 50 тыс. руб. Сейчас суммы штрафов для граждан составляют от 1 до 2,5 тыс. руб., от 3 до 5 тыс. руб.— на должностных лиц и от 10 до 15 тыс. руб.—на юрлиц.

Оксана Мымрина