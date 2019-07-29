В Краснодаре женщина с сыном отравились бытовым газом

Следователи Центрального отдела СУ СКР по краю возбудили уголовное дело по факту смерти 27-летней женщины и ее шестилетнего сына (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мать с ребенком отравились продуктами горения.

Как рассказали в следственном ведомстве, женщина с супругом и малолетним сыном жила в съемной квартире в одном из домов на улице Володарского. В минувшую пятницу, 26 июля, мать готовила дома еду, а ее супруг был в командировке. В какой-то момент женщина с ребенком легла спать, оставив на плите кастрюлю с пищей.

В субботу, 27 июля, мужчина вернулся из командировки и не смог попасть в квартиру, так как она была заперта изнутри. Прибывшие по вызову работники спецслужбы вскрыли дверь и войдя в дом обнаружили женщину и мальчика без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали их смерть. При осмотре тел погибших повреждений обнаружено не было.

Сообщается, что в ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям погибшей женщины, в части проявленной небрежности при оставлении на включенной газовой плите пищи без притока кислорода.

Василий Хитрых