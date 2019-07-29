В Сочи стартовал прием документов на должность главы курорта

В курортной столице дан старт приему документов кандидатов на должность главы города Сочи. Ожидается, что выборы мэра курорта пройдут в единый день голосования в сентябре этого года. В настоящее время Сочи возглавляет Анатолий Пахомов, точка зрения которого относительно нового срока в качестве главы олимпийской столицы не однозначная.

Городское собрание Сочи провело организационное заседание с участием шести членов конкурсной комиссии, назначенных губернатором Краснодарского края. Председателем комиссии была избрана Галина Москалева, сообщает gazdep.ru.

Госпожа Москалева является директором краевого департамента внутренней политики. Заместителем председателя конкурсной комиссии стал председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов. На заседании были утверждены состав счетной комиссии, а также формы документов, используемых в работе конкурсной комиссии.

Сообщается, что прием документов кандидатов на должность главы Сочи будет осуществляться с 30 июля по 29 августа 2019 года.

Дмитрий Михеенко