Дело о краже 22 млн рублей с почты в Челябинской области передано в суд

Прокуратура Усть-Катава направила в суд уголовное дело о хищении около 22 млн руб. из городского почтамта. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, два местных жителя в феврале этого года взломали замки хранилища Усть-Катавского почтамта – филиала ФГУП «Почта России» и похитили оттуда около 22 млн руб. После задержания мужчин в ходе обыска было изъято 20,5 млн.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из помещения, в особо крупном размере) направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу. Имущество одного из обвиняемых стоимостью около 1,5 млн руб. арестовано. Оба соучастника находятся под стражей.