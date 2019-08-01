Сенатор Сергей Лукин: Закон об ипотечных каникулах обеспечивает реальную поддержку людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах

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31 июля в России вступил в силу закон, позволяющий ипотечным заёмщикам в случае острой необходимости приостановить или уменьшить ежемесячные выплаты на срок до шести месяцев.

«Закон об ипотечных каникулах, одним из авторов которого стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, направлен на защиту заёмщиков, потерявших работу или попавших в другую трудную жизненную ситуацию. При этом важно, что право получения ипотечных каникул распространяется как на новые кредитные договоры, так и на действующие», – отметил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Согласно закону, можно будет приостановить исполнение обязательств по кредиту или же сократить размер периодических платежей – выбор подходящего варианта остаётся за заёмщиком. Отсрочка даёт возможность не вносить платежи по основному долгу или проценты по нему. А снижение выплат специалисты рекомендуют рассматривать в том случае, когда требуется временное перераспределение средств семейного бюджета.

Парламентарий пояснил, что под действие закона попадают договоры, удовлетворяющие следующим условиям: положения ипотечного договора не изменялись по требованию заёмщика, предметом ипотеки является его единственное жильё, и заёмщик находится в сложной жизненной ситуации. Размер кредита не должен превышать 15 млн рублей.

Воспользоваться ипотечными каникулами можно будет в том случае, если заёмщик остался без работы, признан инвалидом I или II группы, более двух месяцев находится на больничном или же его среднемесячный доход по каким-либо причинам сократился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. К трудным жизненным обстоятельствам относится и увеличение количества иждивенцев в семье, то есть рождение ребенка или получение кем-то из членов семьи инвалидности I или II группы. Еще одно немаловажное условие: размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50 процентов среднемесячного дохода заемщика.

«Все обстоятельства необходимо подтвердить документально. При этом необходимо учитывать, что перечень возможных справок и заявлений представлен в законе. Запросить другие документы банк не имеет права», - напомнил Сергей Лукин.

В течение ипотечных каникул продолжают начисляться проценты на первоначальных условиях на остаток задолженности, которая фиксируется и не подлежит увеличению. По окончании льготного периода заёмщик возобновляет платежи на первоначальных условиях – с точки зрения размера платежей, их количества и периодичности. Срок возврата кредита при этом увеличивается на срок ипотечных каникул. В течение льготного периода на заложенное имущество не может быть обращено взыскание, а использование заемщиком права на «ипотечные каникулы» не приводит к ухудшению его кредитной истории.

Правом на ипотечные каникулы человек может воспользоваться неоднократно в течение жизни, но в рамках одного ипотечного договора это можно сделать только один раз.

«Закон об ипотечных каникулах имеет большое значение для укрепления социальной стабильности в обществе, поскольку позволяет сохранить жильё гражданам, временно лишившимся дохода», - подчеркнул член Совета Федерации Сергей Лукин.

Отметим, что за первый квартал 2019 года в Воронежской области выдано 4 943 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 8,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество выданных кредитов данного профиля увеличилось на 11,7%, а сумма – на 18,5%. По данным ЦБ РФ, средняя величина ипотечного жилищного кредита в Воронежской области по итогам первого квартала 2019 года составила 1,7 млн рублей. В среднем воронежцы берут ипотеку на 18 лет. Совокупный объем выплат по ипотечным кредитам в регионе достиг 86,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2019 года на 5,1%, при этом почти 99% задолженности погашается своевременно.

Ольга Вороновская