Более 1 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

На сессии 1 августа депутаты Липецкого облсовета внесли поправки в закон о бюджете региона на 2019 год. Объем доходов региональной казны увеличен почти на 350 млн руб., в основном за счет поступлений из федерального бюджета, также получены дополнительные средства от акцизов на алкогольную продукцию, платной деятельности и штрафов. При этом объем расходов депутаты увеличили на 849 млн руб. за счет вышеуказанных источников и остатков средств.

«Сегодня в нашей области создается региональный Фонд для решения проблем обманутых дольщиков. На эти цели из областного бюджета выделяется 300 млн руб. Деньги мы предусматриваем на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, ожидаем получить еще более 800 млн руб.,- пояснил председатель регионального парламента Павел Путилин. – За счет средств Фонда в первую очередь будут решаться проблемы дольщиков самого сложного для нашего региона объекта – долгостроя на улице 50 лет НЛМК».

Кроме того, управление ЖКХ дополнительно получило 350 млн руб. на субсидии местным бюджетам на благоустройство. Управлению градостроительства и архитектуры Липецкой области выделены средства на социальные выплаты многодетным семьям для строительство индивидуального жилья (25 млн руб.), на капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (50 млн руб.). Также управление здравоохранения области получило более 182 млн руб., из которых 100 млн руб. могут направить на погашение кредиторской задолженности медучреждений, а 20 млн руб. - на закупку лекарств льготникам. Еще 60 млн руб. предусмотрены на возмещение перевозчикам недополученных доходов из-за перевозки льготных категорий граждан. Более 152 млн руб. планируется направить на оплату труда работников бюджетной сферы.

При этом снижаются расходы на обслуживание госдолга и прочие выплаты по обязательствам области в сумме 362 млн руб. С учетом внесенных поправок, доходы облбюджета в 2019 году составят 60,8 млрд руб., расходы – 69,6 млрд руб., а дефицит - 8,9 млрд руб.

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

На той же сессии депутаты внесли изменения в закон о социальных выплатах жителям региона на приобретение или строительство жилья. «Мы одни из первых в стране приняли закон о предоставлении земли многодетным семьям. Сегодня уже выделено более 8 тыс. таких участков. Но не все многодетные родители имеют возможности для строительства дома. Теперь они могут получить на эти цели финансовую помощь из бюджета, - рассказал Павел Путилин. - Надеемся, что принятый законопроект простимулирует строительство индивидуального жилья на выделенных участках. Еще один важный момент – обеспечение этих территорий инфраструктурой. Эти вопросы тоже решаются».

Как отметил спикер, законопроект вводит новую категорию участников подпрограммы «Свой дом». Теперь ей могут воспользоваться многодетные семьи: «Прописано определение данной категории - граждане РФ, состоящие в зарегистрированном браке или неполная семья, которая состоит из одного родителя, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие на территории области. Право на выплату возникает на момент предоставления земли в собственность. Таким образом, обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье».

Социальную выплату можно направить на строительство жилья по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи материалов, первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, а также на погашение основного долга по ипотеке. Ее размер рассчитывается по формуле, используемой в подпрограммах «Свой дом» и «Ипотечное жилищное кредитование». В законопроекте также определены документы, которые должна предоставить семья для получения такой поддержки. Заявление на участие в программе необходимо подать до 1 января 2022 года в управление капитального строительства Липецкой области.