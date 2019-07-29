Сделки с землей в Уфе изучают правоохранительные органы

Правоохранительные органы Башкирии активно изучают сделки последних лет, связанные с предоставлением застройщикам земельных участков, сообщил сегодня на совещании по вопросам законности выделения земель под строительство врио главы республики Радий Хабиров. Он напомнил о фактах выделения муниципалитетами земель в «обход закона» и «за бесценок», отметив, что «особенно много таких фактов» установлено в Уфе.

Врио главы пояснил, что имеет в виду в первую очередь «отчуждение довольно больших земельных участков» министерством земельных и имущественных отношений и подведомственными ему учреждениями (по всей видимости, в период управления министерством Евгения Гурьева). Смена вида разрешенного использования участков позволяла использовать их под строительство жилья. «Стоимость земли взлетала в десятки раз, а республика, муниципалитеты ничего не получали. Более того, даже теряли»,— отметил господин Хабиров.

Напомним, что чиновниками мэрии Уфы до 1 апреля 2016 года также активно использовалась схема предоставления земель под застройку без торгов, по акту выбора. По неофициальным данным, только с начала 2016 года этим способом мэрия распределила более 60 участков. Размер упущенной муниципалитетом выгоды никто не подсчитывал.

Радий Хабиров попутно раскритиковал мэрию за то, что она взыскала неполную сумму компенсаций с застройщиков, чьи кварталы, переданные им по договорам развитие застроенных территорий, были расселены за счет бюджета. По оценке врио главы, Уфа через суд по 14 искам взыскала со строительных компаний около 800 млн руб. выкупной цены расселенного жилья. Однако фактические затраты бюджета на расселение, по его словам, составили около 1,2 млрд руб. «Разница в суммах довольно большая — 400 млн рублей. Возникает вопрос: почему нет исковых заявлений о принуждении всех застройщиков, у которых есть дополнительные обязательства?» — отметил Радий Хабиров. Он также поручил проверить, получил ли муниципалитет в реальности взысканные через суд деньги.

Ирина Самойлова