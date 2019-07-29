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В Новочеркасске сотрудник колонии пытался передать телефоны осужденным

Инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области подозревают по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый незаконно пронес на территорию колонии два мобильных телефона, защитное стекло и аккумуляторную батарею для передачи двум осужденным. Мужчину задержали с поличным. По уголовному делу выполняются следственные действия. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Кристина Федичкина


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