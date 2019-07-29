Благоустройство Крымской площади в Самаре закончится к концу лета

Фото: Администрация Самары

Работы по благоустройству Крымской площади в Самаре закончены на 70%. Объект обновляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает городская администрация.

«Установлен узнаваемый символ полуострова, арт-объект Ялтинский маяк, к которому осталось подключить подсветку, также видны очертания еще одной достопримечательности – установлена металлоконструкция Воронцовской ротонды»,– говорится в сообщении.

В настоящее время заканчивается укладка плиточного покрытия. После этого стартует установка деревянного каркаса. Параллельно укладывается рулонный газон с автополивом и озеленение территории. Работы завершат к концу лета текущего года.

Георгий Портнов