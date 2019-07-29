Ирак разрешил поставки птицепродукции из Татарстана

Ирак отменил ограничения на ввоз в страну некоторых видов птицеводческой продукции из Татарстана и ряда других регионов России, сообщил Россельхознадзор.

Как передает РИА «Новости», в частности, ограничения отменяются в отношении живой домашней птицы, инкубационного яйца , генетического материала домашней птицы, а также птицепродукции, не прошедшей термическую или иную обработку, гарантирующую разрушение вирусов гриппа птиц.

Об отмене запрета Россельхознадзору письмом сообщило посольство Республики Ирак в Российской Федерации.

"Ъ-Казань"