Доля просрочки по кредитным картам на Кубани сократилась за год на 5 процентных пунктов

Просроченная задолженность свыше тридцати дней к общему объему кредитов по кредитным картам в Краснодарском крае во втором квартале 2019 года составила 15,1%. По сравнению со вторым кварталом 2018 года этот показатель сократился на пять процентных пунктов. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредиткам во втором квартале этого года показала Москва (6,8%), Санкт-Петербург (8,9%) и Ханты-Мансийский АО (10,2%). Наибольшие доли просрочки в Иркутской области (19,7%), Ставропольском (19%) и Алтайском (18,3%) краях. Краснодарский край занимает 18-ю строчку рейтинга просроченной задолженности по кредитным картам.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отмечает, что наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт. Прежде всего, по его словам, это происходит потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками.

Дмитрий Михеенко