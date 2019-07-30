Радужная перспектива

В бесконечных разговорах о вреде и пользе сахара производители косметики решили не выбирать ничью сторону и просто наводнили рынок новинками с яркими фруктово-ягодными составами, вкусными ароматами и броским оформлением. «Коммерсантъ Стиль» определил, какие из них нам пригодятся и почему.



Красивые, сочные фотографии в соцсетях с аппетитными фруктами и овощами, смузи самых жизнерадостных оттенков, пятидневные детокс-диеты исключительно на фруктах, бодрые рапорты про вдруг появившуюся энергию и чистую кожу — знакомая картина? Все это уже давно имеет название, кстати, довольно симпатичное — фрукторианство, почти как либертарианство только от диетологии. Итак, приверженцы этого тренда употребляют в пищу только плоды растений, желательно сырые, фрукты, овощи, орехи, бобовые и семена. Самое главное — мирный процесс, уничтожать первоисточник нельзя ни в коем случае! То есть корни, листья и стебли растений фрукторианцу не подойдут никак. При всей привлекательности и внешней красоте такого питания ни один уважающий себя диетолог за это сыроедение вас не похвалит — вам нужны и другие питательные вещества. Белок и жиры тоже необходимы организму для нормального функционирования. Да, пара условных яблок в день — это чудесно, но отказывать себе во всем остальном не стоит. В западных СМИ можно найти историю про Эштона Катчера, который, как известно, сыграл главную роль в фильме о Стиве Джобсе и во время съемок попытался придерживаться той же фруктовой диеты, что и его персонаж, но быстро загремел в больницу с проблемами поджелудочной железы. Слишком много сахара (а именно он находится во фруктах) негативно влияет на ее работу.

Средства, которые примиряют всех: авокадо, дыни, арбузы и виноград в этих формах выпуска совершенно безвредны.

Защитники «сахарной» жизни считают, что утверждение, что сахар делает нас такими же зависимыми, как и наркотики, в корне неверно, и педалируют его важность как минимум для питания клеток мозга. Но если вы все же сомневаетесь, какую точку зрения выбрать, и не уверены в правильности ни одной из них, постарайтесь услышать свой организм. Он точно не обманет.

Kiehl’s

Питательная увлажняющая маска с авокадо и маслом примулы.





MAC

Освежающий спрей для фиксации макияжа Prep+Prime Fix+ с фруктовым экстрактом арбуза. В линейке также выходят средства с ароматом пиона, белого чая, ананаса и огурца.





Thierry Mugler

Лимитированный аромат Angel Eau Croisiere с нотами манго, грейпфрута, пачулей, пралине и смородины.





Vilhelm Parfumerie

Парфюмерная вода Mango Skin c нотами красного апельсина, фиалки, иланг-иланга, франжипани, цветков манго и циветина.





Oribe

Спрей для волос с ароматом «Лазурный берег» с нотами итальянского бергамота, розового лимона, белого персика, смородины, яблока, белого кедра и ландыша.





Sesderma

Липосомальный мист Resveraderm с антиоксидантной защитой и функцией восстановления кожи.





Armani Si

Цветочный аромат S Passione, созданный парфюмером Жюли Массе (MANE), с нотами черной смородины, розового перца и жасмина.





La Bruket

Освежающее и стимулирующее масло для тела №216 с эфирными маслами грейпфрута и лаванды.





Roja Parfums

Парфюмерная вода Roja Elixir с нотами малины и персика.





Ирина Кириенко