Радужная перспектива

В бесконечных разговорах о вреде и пользе сахара производители косметики решили не выбирать ничью сторону и просто наводнили рынок новинками с яркими фруктово-ягодными составами, вкусными ароматами и броским оформлением. «Коммерсантъ Стиль» определил, какие из них нам пригодятся и почему.
Красивые, сочные фотографии в соцсетях с аппетитными фруктами и овощами, смузи самых жизнерадостных оттенков, пятидневные детокс-диеты исключительно на фруктах, бодрые рапорты про вдруг появившуюся энергию и чистую кожу — знакомая картина? Все это уже давно имеет название, кстати, довольно симпатичное — фрукторианство, почти как либертарианство только от диетологии. Итак, приверженцы этого тренда употребляют в пищу только плоды растений, желательно сырые, фрукты, овощи, орехи, бобовые и семена. Самое главное — мирный процесс, уничтожать первоисточник нельзя ни в коем случае! То есть корни, листья и стебли растений фрукторианцу не подойдут никак. При всей привлекательности и внешней красоте такого питания ни один уважающий себя диетолог за это сыроедение вас не похвалит — вам нужны и другие питательные вещества. Белок и жиры тоже необходимы организму для нормального функционирования. Да, пара условных яблок в день — это чудесно, но отказывать себе во всем остальном не стоит. В западных СМИ можно найти историю про Эштона Катчера, который, как известно, сыграл главную роль в фильме о Стиве Джобсе и во время съемок попытался придерживаться той же фруктовой диеты, что и его персонаж, но быстро загремел в больницу с проблемами поджелудочной железы. Слишком много сахара (а именно он находится во фруктах) негативно влияет на ее работу.
Защитники «сахарной» жизни считают, что утверждение, что сахар делает нас такими же зависимыми, как и наркотики, в корне неверно, и педалируют его важность как минимум для питания клеток мозга. Но если вы все же сомневаетесь, какую точку зрения выбрать, и не уверены в правильности ни одной из них, постарайтесь услышать свой организм. Он точно не обманет.
Kiehl’s
Питательная увлажняющая маска с авокадо и маслом примулы.
MAC
Освежающий спрей для фиксации макияжа Prep+Prime Fix+ с фруктовым экстрактом арбуза. В линейке также выходят средства с ароматом пиона, белого чая, ананаса и огурца.
Thierry Mugler
Лимитированный аромат Angel Eau Croisiere с нотами манго, грейпфрута, пачулей, пралине и смородины.
Vilhelm Parfumerie
Парфюмерная вода Mango Skin c нотами красного апельсина, фиалки, иланг-иланга, франжипани, цветков манго и циветина.
Oribe
Спрей для волос с ароматом «Лазурный берег» с нотами итальянского бергамота, розового лимона, белого персика, смородины, яблока, белого кедра и ландыша.
Sesderma
Липосомальный мист Resveraderm с антиоксидантной защитой и функцией восстановления кожи.
Armani Si
Цветочный аромат S Passione, созданный парфюмером Жюли Массе (MANE), с нотами черной смородины, розового перца и жасмина.
La Bruket
Освежающее и стимулирующее масло для тела №216 с эфирными маслами грейпфрута и лаванды.
Roja Parfums
Парфюмерная вода Roja Elixir с нотами малины и персика.