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Audi сделала кроссовер A1 citycarver

Компания Audi представила новую модель — компактный кроссовер citycarver на базе хэтчбека A1.

Новая модификация отличается увеличенным на 40 мм дорожным просветом, новой решеткой радиатора в стиле остальных кроссоверов марки, новыми бамперами, обвесом с защитой из пластика, спойлером на крыше. Интерьер не изменился, но для A1 citycarver доступны контрастные декоративные вставки четырех цветов.

Переднеприводный кроссовер доступен в двух версиях: 30 TFSI со 116-сильным 1-литровым двигателем и 35 TFSI со 150-сильным 1,5-литровым мотором. Оба агрегата бензиновые.

На европейский рынок Audi A1 citycarver выйдет осенью 2019 года. В России модель не появится, поскольку в нашей стране нет в продаже даже базового хэтчбека Audi A1.

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