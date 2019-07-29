Жители Энгельса пожаловались на состояние построенной менее года назад школы

Депутат Государственной думы Николай Панков («Единая Россия») собирается посетить построенную в Энгельсе «Школу нового века», на состояние которое ему пожаловались местные жители. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале «Пара слов».

Строительство школы на 1,1 тыс. мест началось в январе 2018 года, а 1 сентября в ней уже начались занятия. По словам жителей Энгельса, в открытой менее года назад школе уже «посыпались» потолки и штукатурка. Подрядчиком выступает ООО «Строительная компания «Новый Век», которую возглавляет депутат собрания Энгельсского района Романи Саджая.

Николай Панков считает, что подрядчикам необходимо задать вопросы, как соблюдались технологии и качество. Он намерен это сделать на встрече со строителями и жителями во время своего визита в регион.

Марина Ковалева