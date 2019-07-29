Бывшего уральского депутата Максима Ряпасова выпустили из психиатрической больницы

Экс-депутата заксобрания Свердловской области от ЛДПР Максима Ряпасова выпустили на свободу после принудительного лечения по психологическому профилю (Максим Ряпасов является ветераном боевых действий). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Полиция задержала господина Ряпасова в 2018 году после того, как в день ВДВ (2 августа) он решил поздравить всех десантников с праздником. Согласно трансляции, которую он запустил на своей страничке в Facebook, около 5 часов утра Максим Ряпасов взял двуствольное ружье и, зарядив один патрон, вышел на балкон частного дома в деревне Токарево Сысертского района, где выстрелил в воздух.

«Это просто экспромт, пацаны, чисто для вас солютануть хочу. Это чисто пацанов поздравить, голубых беретов. Да и народ будить пора, чего спят-то — полшестого утра»,— пояснил свои действия закадровый голос, похожий на голос господина Ряпасова. Как оказалось, после этого инцидента к дому экс-парламентария приехали сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали соседи. Однако мирно разрешить конфликт не удалось: в сторону полицейских Максим Ряпасов якобы произвел выстрелы, после чего он был задержан бойцами спецподразделений, прибывшими на подмогу своим коллегам.

Подробнее — в материале «Суд проверит стрельбу экс-депутата»