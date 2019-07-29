Altaria выпустили лимитированную коллекцию в поддержку благотворительного фонда WorldVita

Российский бренд растительного экомасла Altaria выпустил специальную линию подсолнечных масел с детскими рисунками «Дети для детей». Коллекция выпущена ограниченным тиражом, процент с продаж будет направлен в благотворительный фонд WorldVita. Рисунки для упаковок были отобраны командой Altaria вместе с дизайнерами. Маленьким участникам необходимо было придерживаться тем Алтая, флоры и фауны, натуральных продуктов питания. Все участники конкурса получили памятные подарки от Altaria.

Основная миссия фонда WorldVita — помочь детям с тяжелыми, редкими и трудноизлечимыми заболеваниями пройти лечение в лучших российских и иностранных клиниках.