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Altaria выпустили лимитированную коллекцию в поддержку благотворительного фонда WorldVita

Российский бренд растительного экомасла Altaria выпустил специальную линию подсолнечных масел с детскими рисунками «Дети для детей». Коллекция выпущена ограниченным тиражом, процент с продаж будет направлен в благотворительный фонд WorldVita. Рисунки для упаковок были отобраны командой Altaria вместе с дизайнерами. Маленьким участникам необходимо было придерживаться тем Алтая, флоры и фауны, натуральных продуктов питания. Все участники конкурса получили памятные подарки от Altaria.

Основная миссия фонда WorldVita — помочь детям с тяжелыми, редкими и трудноизлечимыми заболеваниями пройти лечение в лучших российских и иностранных клиниках.

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