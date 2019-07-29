ВТБ на 9% увеличил на Кубани портфель привлеченных средств

За пять месяцев 2019 года портфель привлеченных средств населения ВТБ в Краснодарском крае увеличился до 112,6 млрд руб. (плюс 9%). Как уточнили в пресс-службе банка в ЮФО, эта сумма включает в себя и деньги, привлеченные в рамках инвестиционных продуктов. Количество клиентов по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличилось в 1,3 раза — до 8,4 тыс. человек: столько открыли вклады в региональном офисе. Посредством интернет-банка депозиты оформили более 6 тыс. жителей Кубани.

Как пояснили в банке, свыше 14 млрд руб. было привлечено в рамках услуги брокерского обслуживания. В целом же наибольшим спросом по-прежнему пользуются вклады, на которые приходится 75% портфеля.

Михаил Лукашов