В Татарстане запустили первый краудлендинг с гарантийной поддержкой

Ак Барс Банк совместно с Гарантийным фондом Республики Татарстан, подведомственным Министерству экономики региона, реализовали новый цифровой сервис для кредитования малого бизнеса на базе площадки «Поток». Сервис «Гарантийный поток» – это первый в России опыт онлайн-кредитования малого бизнеса под поручительство Гарантийного фонда Республики Татарстан.

Теперь малые предприятия смогут привлекать займы онлайн в кратчайшие сроки и без залогов. Гарантийный фонд Республики Татарстан предоставляет поручительство в размере 50% суммы займа. В результате малый бизнес сможет привлечь финансирование до 3 млн рублей, сроком до 6 месяцев по доступной ставке под 14% годовых.

«Все цифровые сервисы в банке реализуются исходя от потребностей наших клиентов и наилучших пользовательских историй. Поэтому мы стараемся выстроить такую технологическую платформу, при которой комфортно сотрудничать и с финансовыми партнерами, и клиенты довольны. «Гарантийный поток» - это продукт для малого бизнеса, который обеспечит быстрое и беззалоговое финансирование», - комментирует директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин.

Первым инвестором в проекте выступила компания, входящая в группу Ак Барс Банка. Инвестиции на период пилота составят 150 млн рублей. Анализ платежеспособности заемщика будет проводиться с выписки по банковским счетам. Не потребуется сбор большого пакета документов и походы в офис. Деньги могут поступить на счет уже в день обращения. После успешного пилотирования проект будет расширен – объемы финансирования и число инвесторов вырастут.

«Благодаря синергии современных финансовых технологий, банковской инфраструктуры и государственной поддержки мы сделали финансы более доступными. Первый в стране краудлендинг с господдержкой снижает риски инвесторов, что дает возможность предпринимателям оперативно получить займ под самый низкий процент в сегменте онлайн-кредитования», — отметил Директор Гарантийного фонда Республики Татарстан Тимур Темиргалиев.

«Проект интеграции краудлендинга с гарантийной поддержкой уникален для российского рынка. Для банка появление такого инструмента кредитования – это прекрасный опыт работы в рамках новых финансовых технологий, а предпринимателю – это выгодный займ под низкий процент с дополнительной гарантийной поддержкой», — рассказал директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

«Целевая аудитория проекта — малый бизнес. У программы несколько особенностей — весь процесс от подачи заявки до одобрения проходит онлайн, нет необходимости в залоге и поручителях. Ставка 14% годовых — самая выгодная на рынке при таких условиях. На пилот запланированы инвестиции на 150 млн рублей, но в течение года выдачи могут достигнуть нескольких миллиардов. Мы ожидаем высокий спрос, потому что это хорошее предложение для бизнеса, особенно в сфере розничной и оптовой торговли. В перспективе мы планируем масштабировать проект на всю страну. Татарстан стал пилотным регионом, потому что Ак Барс Банк и Гарантийный фонд Республики Татарстан готовы создавать новые цифровые продукты», — отметил CEO «Потока» Никита Абраменко.

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