Изготовившего взрывчатое вещество жителя Саратова проверили на причастность к подготовке теракта

Житель Саратова признан виновным в изготовлении взрывчатых веществ и подделке документов. Он получил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Как напомнили в управлении, в декабре 2018 года в жилом многоэтажном доме Заводского района города произошел пожар. После тушения в одной из квартир были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатого вещества, два поддельных российских паспорта, банковские карты, полученные по фиктивным документам и 60 незарегистрированных sim-карт. Установлено, что причиной взрыва и последующего за ним пожара стала неконтролируемая реакция, которая образовалась при изготовлении взрывоопасного вещества.

Проживающие в квартире лица были проверены на причастность к подготовке террористического акта, однако эта информация не подтвердилась. По данным УФСБ, гражданин изготовил взрывчатое вещество для подрыва банковских платежных терминалов.

Марина Ковалева