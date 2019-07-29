На развитие Свердловской железной дороги направлено более 7 млрд рублей

Инвестиции в развитие Свердловской железной дороги (СвЖД) в первом полугодии 2019 года составили более 7 млрд руб. В целом инвестиционный бюджет СвЖД составит 30,3 млрд руб., что на 16,1% больше, чем в прошлом году.

В число стратегических проектов свердловской магистрали на 2019 год вошли усиление инфраструктуры на направлении Соликамск—Пермь, развитие Пермского железнодорожного узла, строительство Северного широтного хода. «Так, по программе "Развитие направления Пермь—Соликамск" завершаются проектные работы. Программа реализуется из-за строительства новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края и позволит увеличить провозную способность участка с 20,3 млн т до 33,6 млн т в год к 2025 году»,— сообщили в пресс-службе СвЖД.

Сегодня по проектам «Развитие пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода» и «Создание железнодорожного Северного широтного хода» начаты проектно-изыскательские работы. Заканчивается строительство вторых путей и разъездов на участке Тобольск—Сургут—Коротчаево. На их завершение в этом году направят 1,6 млрд руб. Пропускная способность направления увеличится в два раза. Кроме этого, планируется модернизировать более 200 км существующего железнодорожного пути. Еще почти 300 км пути СвЖД обновит по программе капитального ремонта.

Анна Новикова