Три корта на карте столицы

В Уфе состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки и трех теннисных кортов на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Тан». В торжественном мероприятии приняли участие руководство Министерства молодежной политики и спорта РБ, Администрации Уфы и районов столицы, а также жители улицы Зорге, на которой появился новый спортивный объект. Строительство вела Управляющая компания «Аркада» уфимского предпринимателя Дамира Мугинова.



Общая площадь нового комплекса — более трех тысяч квадратных метров. Площадка готова принимать спортсменов круглый год: летом здесь можно играть в большой теннис на современных кортах или устроить мини-футбольный матч на универсальной площадке. На зиму территорию спорткомплекса планируют превратить в большой ледовый каток, где уфимцы и гости города смогут покататься на коньках или поиграть в хоккей. Спорт традиционно интересен жителям и гостям города, поэтому новая площадка обязательно будет востребована. Первыми соревнованиями на новой площадке стал семейный турнир по большому теннису и состязания по мини-футболу среди сотрудников Управляющей компании «Аркада».

«На сегодняшний день Республика Башкортостан является ключевым спортивным регионом России, — говорит министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов. — У нас развивается более ста видов спорта, в том числе 29 базовых. Более 1,6 млн жителей республики систематически занимаются физической культурой, и в основном это молодежь. Чтобы сделать спорт доступным, мы должны создавать соответствующую инфраструктуру. Открывая сегодня эту площадку, необходимо поблагодарить УК „Аркада“. Надеемся, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы России и мира. А мы, со своей стороны, будем оказывать содействие».

«Программы, которые сегодня работают в городе, и „Башкирские дворики“, и „Городская комфортная среда“, подразумевают в том числе и установку сертифицированных спортивных площадок, чтобы у наших граждан была возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома. Заниматься с качественным инвентарем, травмобезопасными покрытиями. Поэтому открытие этого комплекса — все это и есть социальная ответственность бизнеса. И я искренне благодарю УК „Аркада“ и от имени горожан, и от имени главы администрации Ульфата Мансуровича Мустафина. Надеюсь, что эта площадка станет еще одной точкой притяжения для жителей города», — говорит первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

«Я очень рада приветствовать всех на нашей площадке, — отметила генеральный директор УК „Аркада“ Маргарита Сутюшева, приветствуя гостей церемонии открытия. — Для управляющей компании это знаменательный день: мы с 2015 года вынашивали идею строительства кортов на этом месте. Участок, на котором расположены гостиница, бассейн, спортзал и новая площадка, изначально рассматривался нами как единый комплекс спортивной направленности. После строительства большого количества жилья вокруг комплекса наш бассейн получил второе дыхание: люди плавают, занимаются различными видами спорта, с 2008 года мы проводим соревнования по плаванию в комплексе „Тан“, у нас проходят занятия спортивных школ. Мы надеемся, что новая площадка станет любимым местом для занятий спортом и проведения соревнований».

Почетным гостем церемонии открытия стал ветеран тенниса РБ Махасим Латыпов. Обращаясь к собравшимся, он отметил: «Я очень рад, что у нас появилась такая яркая площадка для игры в теннис. Чем хорош этот вид спорта — он облагораживает людей с детского возраста, совершенствует не только физически, но и душевно. Будьте здоровы, играйте в теннис!»

Сейчас игровая площадка и теннисные корты открыты для всех желающих. В будущем в составе спортивно-оздоровительного комплекса «Тан» напротив одноименной гостиницы может появиться новый многофункциональный корпус: в настоящее время специалисты разрабатывают его концепцию, а Управляющая компания «Аркада» открыта к диалогу с потенциальными инвесторами.