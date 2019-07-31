Идеальный путешественник – складной массажер для глаз BORK D608

В коллекции релакс-помощников BORK – стильный D608. Это самый компактный массажер для глаз BORK: он легко складывается пополам, занимая минимум места в дорожной сумке. У него есть и другие преимущества:

D608 – массажер с функцией подогрева до 42-47 градусов Цельсия. Теплый массаж расслабляет мышцы лица, буквально стирая усталость.

Глубокому расслаблению способствуют и звуки природы, которые можно включить по желанию.



Cкладной массажер для глаз BORK D608 Фото:Bork Cкладной массажер для глаз BORK D608 Фото:Bork Cкладной массажер для глаз BORK D608 Фото:Bork D608 работает в трех режимах на ваш выбор: деликатный SOFT, MED – массаж средней интенсивности и энергичный HARD. Этот массажер BORK бережно воздействует на 4 точки акупунктуры в зоне вокруг глаз, снимая напряжение от работы со смартфоном и компьютером, убирая темные круги, предупреждая конъюктивит и опущение верхнего века.

D608 быстро заряжается через USB-кабель и рассчитан на три часа непрерывной работы.

Этот массажер BORK укомплектован удобным мешком из ткани, благодаря чему всегда остается чистым.

Компактный D608 от BORK доступен в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике bork.ru.

Cкладной массажер для глаз BORK D608 Фото:Bork Cкладной массажер для глаз BORK D608 Фото:Bork Cкладной массажер для глаз BORK D608 Фото:Bork

О компании BORK:

BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.

Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых Red Dot Design Award, iF Design Award и другие.

Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали. Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.