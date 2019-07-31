Идеальный путешественник – складной массажер для глаз BORK D608

В коллекции релакс-помощников BORK – стильный D608. Это самый компактный массажер для глаз BORK: он легко складывается пополам, занимая минимум места в дорожной сумке. У него есть и другие преимущества:
Компактный D608 от BORK доступен в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике bork.ru.
О компании BORK:
BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.
Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых Red Dot Design Award, iF Design Award и другие.
Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали. Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.
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