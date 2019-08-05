Нюх высоких достижений

В «Аэрофлоте» служат собаки уникальной породной группы — шалайки, обладающие очень точным и тонким нюхом. Они способны обнаружить любой запрещенный предмет и круглосуточно несут вахту безопасности в аэропорту. А когда годы берут свое — компания провожает их на пенсию и продолжает о них заботиться.

Александр Дмитриев

Флер в августе исполнится десять лет. Она весела, исполнена оптимизма и доброжелательности. Всю свою «профессиональную» жизнь Флер проработала в «Аэрофлоте». И сегодня выходит на пенсию.

«Цветов и оркестра по этому поводу, конечно, не было,— смеется Ольга Лахтюк, хозяйка приюта "Хочу домой" — здесь теперь будет жить Флер,— но за несколько дней до переезда ветерана "Аэрофлота" в новые двухкомнатные собачьи "апартаменты" у нее взяли анализы, проверили прививки».

Собаки Сулимова

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Здесь, в приюте, сейчас живут еще две собаки-пенсионера, многие годы обеспечивавшие безопасность пассажиров. Тут надо сказать — они особой породной группы. Это шалайки, смесь шакала и ненецкой лайки. Неофициально их еще называют «собаками Сулимова» — по фамилии создателя. Заинтересованность в поисковой деятельности — одна из важнейших характеристик «собак Сулимова». Шалайки круглосуточно патрулируют аэропорт, проверяют багаж пассажиров и воздушные суда. У шалайки тончайший нюх — она может различать полмиллиона запахов. Этот уникальный дар у них от шакалов, как и способность работать в жару. А от лаек — работоспособность в сильный мороз.

Сам создатель породы Клим Тимофеевич Сулимов несколько лет назад рассказывал «Огоньку»: «В 1960-е годы страна столкнулась с наркоманией, потребовались собаки с острым обонянием для поиска наркотиков. Я тогда работал в экспертном подразделении МВД, и в 1977 году мы впервые скрестили оленегонную лайку с шакалом. Наркотики тогда были растительного происхождения, а шакал хорошо улавливал эти запахи». Сегодня шалаек тренируют только на поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Полгода назад по инициативе «Аэрофлота» шалайки официально были зарегистрированы Российской кинологической федерацией (РКФ) в качестве породной группы, был утвержден стандарт породной группы «шалайка».

Провожала Флер на заслуженный отдых Галина Когунь, эксперт 1-й категории отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью ПАО «Аэрофлот». Она рассказывает:

Здесь теперь будет жить «пенсионерка» Флер Фото:ПАО «Аэрофлот» Флер провожают «на пенсию» Фото:ПАО «Аэрофлот» Большинство кинологов в «Аэрофлоте» — женщины Фото:ПАО «Аэрофлот» Шалайка работает в салоне самолета Фото:ПАО «Аэрофлот»

— Флер — удивительная собака. Очень доброжелательная. Так как породная группа происходит от лайки, ей нелегко найти общий язык с людьми — большинство лаек людей боятся. Поэтому щенков шалаек отбирают по психологическим свойствам — они должны работать, не обращая внимания на людей, звуки машин, самолетов, специфические звуки. Флер обладает всеми этими качествами, плюс дружелюбность. А самое главное — она способна к стабильной работе. Не было случая, чтобы она во время рейда допустила промашку.

Тут надо рассказать, как работают шалайки. Каждый день кинологи «Аэрофлота» несколько раз обходят с собаками терминалы. Рабочий день шалайки может длиться больше десяти часов. И в каждом рейде собака обязательно что-то находит. И вовсе не потому, что среди пассажиров так много нарушителей. «Подозрительные закладки» делают специально. Галина Когунь объясняет: «Если собака один день ничего не находит, второй не находит, то она просто не будет понимать, для чего она в аэропорту».

За находку собаку надо обязательно поощрить. И просто доброго слова здесь мало — в этом еще одна особенность породы. Заслуженный приз — кусочек куриной шейки. Почему? Галина объясняет: этот продукт практически не встречается в пассажирском багаже, в отличие от колбас и сосисок.

Еще одно правило: собаки не должны привязываться к конкретному кинологу. Поэтому каждый раз, выходя на работу, шалайки меняют хозяина. Но сами кинологи ко всем собакам относятся с нежностью.

Как стать Флер

И все-таки такими, как Флер, не рождаются, а становятся. Щенков начинают обучать с 3–4 месяцев. По специальным методикам их учат распознавать целевые вещества и предметы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Специалисты считают, что собаки делают это лучше, чем техника. Подросшую собаку вывозят в аэропорт — там она учится работать, невзирая на толпы пассажиров и громкие звуки. К двум годам становится ясно, способна ли собака к патрулированию — и это притом что заинтересованность в поисковой деятельности в буквальном смысле встроена у нее в ДНК.

Тех животных, которые не «сдали экзамен», не выбраковывают. Они становятся научными сотрудниками лаборатории отдела кинологического мониторинга. Например, часто требуется определить наличие запрещенных веществ в труднодоступных местах. В некоторые отсеки самолета не может проникнуть даже такая небольшая собака, как шалайка (в холке от 39 до 41 см). Тогда там берутся пробы воздуха, их доставляют в лабораторию и передают шалайке для исследования. Собаку оснащают датчиками, передающими реакцию животного. Показания датчиков расшифровывает специальная компьютерная программа. Так становится понятно, есть ли в пробе воздуха следы взрывчатых веществ.

Щенков шалайки отбирают на службу по психологическим качествам Фото:ПАО «Аэрофлот» Два года упорных тренировок — и шалайка поступает на службу Фото:ПАО «Аэрофлот» В собачьем приюте «пенсионерам» скучать не приходится Фото:ПАО «Аэрофлот»

Этот метод носит название «дистанционный анализ воздушной среды». Он является одним из вариантов ольфакторного мониторинга — уникальной системы «Аэрофлота», благодаря которой кинологические исследования стали объективными и измеряемыми. В ее основе — особый программно-аппаратный комплекс российского производства. Товарный знак «Ольфакторный мониторинг Olfactory Monitoring» зарегистрирован в России и семи зарубежных странах — США, Чехии, Азербайджане, Узбекистане, Великобритании, Германии, Японии.

Через 8–10 лет работы собаки выходят «на пенсию». Многих забирают домой сами кинологи. А за теми, которые уезжают в приют, компания продолжает присматривать.

Ольга Лахтюк рассказывает: «Мы постоянно общаемся с сотрудниками "Аэрофлота". Если что-то происходит с собаками — они ведь не молодые, бывает, что болеют — сразу сообщаем. И наоборот, аэрофлотовцы нам часто звонят, спрашивают, как там наши ребята. А если собаку из приюта забирают в семью, то это делается только по согласованию с "Аэрофлотом"».

Вот и сейчас сотрудники отдела кинологического мониторинга, которые провожали новую пенсионерку в приют, на прогулку взяли не только Флер, но и двух ее бывших коллег. Надо ли говорить, что карманы у них были полны собачьими «вкусняшками»!