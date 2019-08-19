Воздухоочиститель BORK A503 - лауреат Red Dot Design Award

BORK – это не только превосходное качество и инновационные разработки, но и выдающийся дизайн. Из года в год техника BORK получает самые авторитетные международные премии в области дизайна: iF Design Award, Good Design Award и, конечно, важнейшую Red Dot Design Award. «Красной точке» - больше 60 лет; эту премию ежегодно присуждает строгое международное жюри профессионалов, а объекты-победители выставляются в Музее дизайна Red Dot в Эссене, крупнейшем в мире собрании достижений современного дизайна.
В этом году Red Dot Design Award удостоился компактный и стильный воздухоочиститель BORK A503.
Red Dot Design Award удостоены и многие другие объекты BORK – от воздухоочистителя А802 Rain до вафельницы G700 и напольного вентилятора Р801.
Воздухоочиститель А503 от BORK доступен в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике bork.ru.
О компании BORK:
BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.
Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых Red Dot Design Award, iF Design Award и другие.
Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали. Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.
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