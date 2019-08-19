Воздухоочиститель BORK A503 - лауреат Red Dot Design Award

BORK – это не только превосходное качество и инновационные разработки, но и выдающийся дизайн. Из года в год техника BORK получает самые авторитетные международные премии в области дизайна: iF Design Award, Good Design Award и, конечно, важнейшую Red Dot Design Award. «Красной точке» - больше 60 лет; эту премию ежегодно присуждает строгое международное жюри профессионалов, а объекты-победители выставляются в Музее дизайна Red Dot в Эссене, крупнейшем в мире собрании достижений современного дизайна.

В этом году Red Dot Design Award удостоился компактный и стильный воздухоочиститель BORK A503.

А503 оборудован IQ-сенсором, определяющим качество воздуха и отображающим результат с помощью LED-индикации. Этот воздухоочиститель BORK самостоятельно установит оптимальную скорость очистки воздуха.

Если оставить воздухоочиститель А503 в темноте, спустя 3 минуты он перейдет в ночной режим с низким уровнем шума и без подсветки.

А503 – компактная система, очищающая воздух в радиусе 35 квадратных метров. Универсальный и вневременной дизайн украсит любой интерьер.

Red Dot Design Award удостоены и многие другие объекты BORK – от воздухоочистителя А802 Rain до вафельницы G700 и напольного вентилятора Р801.

Воздухоочиститель А503 от BORK доступен в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике bork.ru.

Воздухоочиститель BORK A503 Фото:Bork Воздухоочиститель BORK A503 Фото:Bork Воздухоочиститель BORK A503 Фото:Bork

О компании BORK:

BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.

Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых Red Dot Design Award, iF Design Award и другие.

Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали. Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.