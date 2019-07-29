На доработку воронежского стадиона «Локомотив» направляют более 50 млн рублей

Администрация Воронежа объявила тендер на проведение реконструкции стадиона «Локомотив» в Железнодорожном районе города. Как сообщил De Facto, максимальная цена контракта — 51,5 млн руб. За эту сумму подрядчик должен до 1 июля 2020 года разработать документацию, демонтировать лишние конструкций и оборудовать новое футбольное поле. Также победителю аукциона предстоит оборудовать многофункциональную спортивную площадку и установить систему наружного освещения. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 августа.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Воронежская область направила заявку в Министерство спорта РФ для включения двух стадионов - «Чайка» и «Локомотив» - в мероприятия программы «Наследие» Чемпионата мира по футболу. Эта программа предусматривает доработку стадионов для возможности развития массовых видов спорта. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в мэрии, в частности, на «Локомотиве» предполагается помимо площадки с натуральным газоном, построить поле с искусственным. Тогда «объект будет активно использоваться, как для проведения тренировочных мероприятий и соревнований с участием спортсменов из школ Воронежа, так для всего населения». В проекты реконструкции двух воронежских стадионов при подготовке их к Чемпионату мира в качестве тренировочных полей было направлено из разных уровней бюджета около 300 млн руб.

О том, как власти хотели поменять стадион главному воронежскому футбольному клубу, в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «’’Факелу’’ подбирают очаг».

Владимир Зоркий