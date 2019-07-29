Новоселье уже близко

Завершается строительство жилого дома «Золотой» на улице Калинина, 66*. А значит самое время решиться на покупку квартиры своей мечты, ведь ни для кого не секрет, что цены на недвижимость после ввода дома в эксплуатацию гораздо выше, чем на стадии строительства. К тому же застройщик «ГлавСтройИндустрия» всем, кто приобретёт квартиру до 30 сентября, подарит сертификаты на материалы для ремонта на 20 000 рублей**.

А вот ещё один повод поторопиться с покупкой — в «Золотом» осталось всего 20 квартир площадью от 21,34 до 46,73 м2. Определиться с выбором идеальной квартиры, увидеть жилой дом своими глазами, оценить качество строительства и отделки можно посетив шоу-рум с представителем отдела продаж. Менеджер поможет подобрать привлекательный вариант рассрочки, получить одобрение по ипотеке, подскажет, как грамотно использовать средства материнского капитала, а также проконсультирует по реализации вторичного жилья.

Дом «Золотой» готов на 99%: территория благоустроена, в доме установлены современные вместительные лифты, а в квартирах вставлены надёжные двери, которые существенно снижают шум из подъезда. Кстати, их не придется менять — они изготовлены из прочного металла и снабжены качественной внутренней отделкой. Близится к завершению внутренняя отделка квартир и мест общего пользования.

Узнать цены и выгодные условия приобретения квартиры в новом жилом доме «Золотой» можно в офисе продаж ООО «ГлавСтройИндустрия» на улице Луначарского, 32а или на улице Калинина, 66, по телефону: 8 (342) 2144–159, а также на сайте dom-zoloto.ru.

Осталось всего 20 квартир, поэтому спешите выбрать и забронировать интересующую вас квартиру, пока она есть в наличии!

Выбрать квартиру: dom-zoloto.ru/catalog/.

Застройщик – ООО «ГлавСтройИндустрия». Проектная декларация размещена на сайте застройщика Dom-zoloto.ru и дом.рф. Проект реализуется в соответствии с ФЗ №214 о долевом строительстве.