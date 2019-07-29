Силовики провели обыски в администрации нацпарка «Самарская Лука»

В администрации национального парка «Самарская Лука» и в доме директора парка Александра Губернаторова прошли обыски. Эту информацию подтвердила супруга господина Губернаторова – пресс-секретарь «Самарской Луки» Ирина Губернаторова.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука». Также фигурантами дела стали представители общественного регионального фонда развития нацпарка.

Силовики считают, что с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и его общественного регионального фонда развития похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в размере 1 млн руб.

Георгий Портнов