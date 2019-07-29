Дело о хищении 7,5 млн рублей у филиала института в Набережных Челнах передано в суд

В Набережночелнинский городской суд передано дело 44-летнего бывшего директора Набережночелнинского филиала частного Института социальных и гуманитарных знаний. Как сообщает прокуратура, не называя имени, он обвиняется в присвоении и растрате более 7,5 млн руб. вуза (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, с сентября 2012 года по май 2017 года обвиняемый перевел средства филиала на расчетные счета своих компаний за якобы оказанные учреждению услуги. Кроме того, ему предъявлена оплата услуг, не связанных с деятельностью института с использованием фиктивных финансовых документов.

"Ъ-Казань"