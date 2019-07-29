Куратором программы развития Зауралье назначен Ринат Баширов

Ответственным за развитие среднесрочной комплексной программы экономического развития башкирского Зауралья назначен первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, следует из документов на официальном правовом портале республики. Соответствующее постановление врио главы республики Радий Хабирова от 25 июля опубликовано на официальном правовом портале. Ринат Баширов назначен руководителем программы и председателем ее координационного совета. Его заместителем по совету назначена врио министра экономического развития Башкирии Лилия Мазитова.

Программа развития Зауралья, принятая в 2011 году, в этом году была продлена до 2020 года. Ее общая стоимость оценивается в 86,77 млрд руб., из которых основная часть (76,44 млрд руб.) должна поступить из внебюджетных источников. Участие бюджета Башкирии в реализации программы планировались в объеме 9,2 млрд руб., в том числе на текущий год — 1,96 млрд руб., в 2020 году — 1,28 млрд руб. Программа рассчитана на стимулирование экономического развития районов башкирского Зауралья, отстающих по объему инвестиций в основной капитал, производству продукции, обороту ритейла, строительству и вводу жилья, величине зарплат, и создание новых рабочих мест.

Ирина Самойлова