Названа дата открытия движения на Фрунзенском мосту в Самаре

Плита проезжей части пролетного строения Фрунзенского моста через реку Самару забетонирована. В настоящее время обустраивается гидроизоляция, после чего стартует укладка асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на главного инженера группы управления строительством проекта Фрунзенский мост АО «Стройтрансгаз» Алексея Атылина.

«Движение по мосту и основному ходу дороги от улицы Фрунзе до улицы Шоссейной планируется пустить в сентябре-октябре 2019 года»,– цитируются в сообщении слова Алексея Атылина.

Параллельно с этим строятся дорожные развязки на правом и левом берегу реки Самары. В частности, на правом берегу реки Самары переустраиваются коммуникации. После этого на развязке восстановят дорожное полотно и благоустроят территорию.

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного.

Георгий Портнов