На поддержку малого бизнеса на Кубани с начала года перечислено 877 млн рублей

Количество денег, выделенных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», на сегодняшний день достигло 877 млн руб. Это 87,8% от запланированных в этом году средств, сообщает пресс-служба администрации края.

Средства перечислены в региональный «Фонд развития бизнеса» «Центр координации и поддержки экспорта» и другие краевые структуры. В частности, в «Фонде микрофинансирования» предприниматели получили более 50 займов на сумму в 125 млн руб.

Также сообщается, что в рамках нацпроекта «Демография» на данный момент освоено 48,5% средств. Например, больше 11 тысяч кубанских семей получили положенные выплаты при рождении первого, а также третьего и последующих детей. На это из бюджета было выделено 2,8 млрд руб. В целом же освоение средств по нацпроектам составляет 30%.

Андрей Ульченко