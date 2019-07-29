Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС вышел на один из последних этапов испытаний

Блок №7 Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) 29 июля в 04:55 вышел на 90% мощности, сообщили «Ъ-Черноземье» на АЭС. Там пояснили, что на инновационном блоке с реактором ВВЭР-1200 (поколение «3+») началась очередная фаза освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ, завершающий этап перед сдачей блока в эксплуатацию). По словам заместителя главного инженера НВ АЭС по сооружению новых блоков Владимира Казанского, после испытаний на 90 и 100% мощности реакторной установки пройдет пятнадцатисуточное комплексное опробование блока на номинальных параметрах: «Оно завершит череду проверок при поэтапном повышении мощности реакторной установки». Затем планируется перейти к сдаточным испытаниям энергоблока и его комплексному опробованию, чтобы сдать в эксплуатацию. По графику, опробование технологических систем блока на нынешнем этапе будет проходить в течение шести суток.

По данным НВ АЭС, с момента энергопуска в мае текущего года седьмой блок выдал в единую энергосистему страны более 683,5 млн киловатт-часов электроэнергии. Это сопоставимо с годовой выработкой современной ветроэлектростанции. В эксплуатацию блок должны сдать до конца 2019 года. Напомним, сегодня на НВ АЭС в эксплуатации также находятся четвертый, пятый (оба после капитальной модернизации) и шестой блоки (последний – поколения «3+» был введен в феврале 2017 года).

О том, как Росэнергоатом намерен заработать на блоках НВ АЭС, выведенных из эксплуатации, в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Уставшему атому придают ускорение».

Андрей Цветков