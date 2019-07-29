«Уральские авиалинии» открыли продажи билетов из Перми в Прагу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на своем сайте открыла продажи билетов по маршруту Пермь — Прага. Так, стоимость промобилета из Чехии в Пермь на 18 сентября начинается от 11,5 тыс. руб. Билет в эконом-класс стоит 13,7 тыс. руб., в бизнес-класс — 28,2 тыс. руб. Стоимость билетов из Перми в Прагу на 18 сентября начинается от 9,8 тыс. руб. Время в пути составит 4 часа 20 минут.

Напомним, в июне краевой минтранс подписал соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии» о регулярных полетах до Праги. На эти цели из бюджета края будет выделена субсидия в 44 млн руб., которой хватит для работы перевозчика до конца 2019 года.