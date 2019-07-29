Суд заставил чиновников на Кубани отремонтировать аварийный водопровод

Руководство муниципалитета ст. Переясловской Брюховецкого района суд обязал отремонтировать водопроводную сеть протяженностью 1,5 км. С иском в суд обратилась прокуратура Брюховецкого района, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В рамках прокурорской проверки было установлено, что несмотря на множество порывов и приостановление подачи воды населению администрация Переясловского сельского поселения не принимала меры по капремонту изношенных сетей. В данный момент решение суда выполнено, участок водопровода реконструирован.

Андрей Ульченко