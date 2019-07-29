«Каждая пятая сделка проходит с привлечением ипотечного кредитования»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о динамике рынка апартаментов.

Количество сделок по покупке апартаментов и квартир в премиальных новостройках увеличилось в Москве за последний год более чем в полтора раза. С начала года в этом сегменте прошло 533 сделки. Среднемесячный темп продаж составил 89 трансакций. Суммарно покупатели потратили более 37 млрд руб. на приобретение такой недвижимости, посчитали аналитик компании Savills.

При этом «вилка» стоимости для премиального рынка остается очень широкой. Есть лоты как за 11 млн руб., так и за миллиард. В среднем стоимость приобретенных квартир и апартаментов достигла показателя немногим больше 71 млн руб. Средневзвешенная цена предложения для премиальных новостроек составила 856 тыс.руб. за квадратный метр. За год показатель продемонстрировал незначительное снижение — на -2%.

Каждая пятая сделка в премиальных новостройках проходит с привлечением ипотечного кредитования. И практически каждый второй лот приобретается с отделкой. Разного объема, но силами застройщика. При этом средневзвешенная цена квартир и апартаментов без отделки составляет 812 тыс.руб. за квадратный метр; с отделкой — 871 тыс.руб.

Сейчас объем предложения в экспонировании находится на стабильно высоком уровне и составляет более 3 тыс. квартир и апартаментов. По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на +17%. В районах-лидерах по объему предложения Пресненский, Хамовники и Тверской.