В Ростове подрядчик заменил 25 остановок

В рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту подрядчик отремонтировал 25 остановок, поврежденных вандалами в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Мероприятия по замене поврежденных стекол остановочных павильонов осуществляются силами поставщика за счет собственных средств. Работы будут продолжены»,— сказано в сообщении.

Ранее специалистами департамента ЖКХ и энергетики установили, что вандалы повредили более 40% остановок в городе. По фактам порчи муниципального имущества были направлены заявления в полицию.

Напомним, в конце 2018 года в центре Ростова установили 100 новых остановочных павильонов. Гарантийный срок на товар по муниципальному контракту составляет пять лет. Обычно такие комплексы эксплуатируются 15 лет, отмечают в администрации города.

Кристина Федичкина