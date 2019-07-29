ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» внесли в заксобрание инициативу о возвращении прямых выборов глав

Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» внесли в заксобрание Пермского края инициативу о возвращении прямых выборов глав. Оппозиционные фракции предлагают внести изменения в региональный закон «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», предполагающие избрание глав муниципальных районов, городских или муниципальных округов на «на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Предположительно проект планируется рассмотреть на сентябрьском пленарном заседании законодательного собрания.

Напомним, прямые выборы руководителей муниципалитетов в Пермском крае были отменены в 2014 году. Тогда краевой парламент по инициативе совета глав муниципальных образований принял законопроект, согласно которому главы муниципалитетов избираются представительными органами по результатам конкурсного отбора. В 2016-м депутаты заксобрания рассмотрели несколько альтернативных проектов, предложенных думой Гремячинска, а также представителями КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», предусматривающих возвращение к прямым выборам, однако все они были отклонены. Поддержку большинства получила наиболее консервативная инициатива, сохранявшая конкурсный отбор.