Жителю Ижевска грозит пожизненное заключение за производство и сбыт наркотиков

39-летнего жителя Ижевска обвиняют в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, а также отмывании около 1,3 млн руб. За совершенные преступления ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ижевску.

По данным следствия, обвиняемый заказывал на различных сайтах прекурсоры для изготовления наркотиков в период с мая по ноябрь 2018 года. В последующем он изготавливал наркотические средства самостоятельного для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через интернет. Мужчину задержали в ноябре 2018 года на территории Завьяловского района. В ходе обыска его автомобиля полицейские изъяли около 220 грамм мефедрона. Затем они обнаружили нарколабораторию в помещении на садовом участке в Воткинском районе, который принадлежал обвиняемому. Там были обнаружены 680 грамм мефедрона, 300 грамм конопли, прекурсоры, химические реактивы, весы, мерные емкости и другая тара. Еще 340 грамм растения, содержащего наркотические вещества, были обнаружены по месту жительства задержанного в Ижевске.

Также установлено, что за продажу наркотиков обвиняемый получал оплату биткойнами. Затем он конвертировал криптовалюту в рубли и перечислял их на свой счет. Таким способом злоумышленник обналичил около 1,3 млн руб.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере), ч.3 ст. 30 УК РФ, ч. 4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном и особо крупном размерах) и ст.174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). На сегодняшний день расследование уголовного дела окончено.