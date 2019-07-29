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Омская полиция отдала под суд застройщика за хищение 54 млн рублей

Центральный райсуд Омска рассмотрит уголовное дело директора строительной компании «Лидер», который обвиняется в хищении 54 млн руб., предназначенных для строительства многоквартирного дома. Об этом сообщила прокуратура Омской области, утвердившая обвинительное заключение.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве расследовало областное УМВД. По версии полиции, с мая 2013-го по сентябрь 2016 года 51-летнего директор стройфирмы похитил около 54 млн руб. у 38 пайщиков ЖСК «Космический-9». Средства должны были пойти на строительство многоквартирного дома в Октябрьском округе Омска, но здание так и не было возведено.

По данным прокуратуры, обвиняемый не признал вину. В рамках уголовного дела потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба.

Илья Николаев


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