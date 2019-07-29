Компания, сорвавшая контракт с Пермской клинической больницей, объявлена недобросовестным поставщиком

ООО «РедФорс групп» включено в реестр недобросовестных поставщиков за то, что компания сорвала исполнение контракта. Об этом сообщает Пермское УФАС.

Как сообщает пресс-служба УФАС, между ООО «РедФорс групп» и Пермской краевой клинической больницей был заключен контракт на сумму более 1,8 млн руб. Компания должна была оказывать автотранспортные услуги (аренда санитарного автомобиля, класс А, с водителем) с января 2019-го по ноябрь 2020 года.

Согласно контракту, исполнитель должен был предоставлять больнице автомобили скорой помощи по предварительным заявкам, но в процессе исполнения контракта компанией неоднократно нарушался срок и порядок оказания услуг, в отдельных случаях кареты скорой помощи вовсе не были предоставлены. С момента заключения контракта компания более десяти раз нарушала условия договора. В связи с этим Пермской краевой клинической больницей было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

«Неисполнение контракта является грубым нарушением действующего законодательства и влечет за собой негативные последствия,— пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС Николай Хаснуллин.— В данном случае ООО „РедФорс групп“ включено в реестр недобросовестных поставщиков и не имеет права в течение двух лет участвовать в государственных закупках».