Вкладчикам компенсируют до 1,4 млн рублей

Накануне ЦБ лишил лицензии нижегородский банк «Ассоциация», так как с его счетов, размещенных за границей, загадочным образом исчезли почти 4 млрд рублей. В самом банке уверяют, что это произошло по вине сотрудника-мошенника.

Лицензия была отозвана по причине нарушения банком действующих в российской банковской сфере законов и требований регулятора. На счетах банка осталось менее двух процентов собственных средств, а уставной капитал снизился до 406 млн рублей, что ниже минимального допустимого уровня.

Проверка показала, что на счетах «Ассоциации» в иностранных банках не хватало 3,5 млрд рублей - это, по предоставленной пресс-службой банка информации, стало результатом «мошеннических действий со стороны сотрудника, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».

Вкладчикам банка будут возмещены 100% от их вкладов, при условии, что сумма составит в общей сложности не более 1,4 млн рублей. Выплаты вкладчикам планируется начать не позднее 12 августа.