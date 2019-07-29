Грузооборот Группы НМТП за пять месяцев 2019 года вырос на 2,2%

Нормализованный грузооборот Группы НМТП (с учетом продажи ООО «НЗТ») за январь-май 2019 года вырос на 2,2% относительно соответствующего периода прошлого года и составил 59,8 млн т, сообщает пресс-служба Группы. В январе-мае 2019 года объем перевалки наливных грузов на терминалах Группы НМТП вырос на 8,2% или 3 490 тыс. т относительно января-мая прошлого года и составил 45 960 тыс. т.

Объем перевалки сырой нефти в январе-мае 2019 года увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 30 347 тыс. т. Объем перевалки нефтепродуктов увеличился на 2,4%, или 351 тыс. т, до 15 169 тыс. т.

Объем перевалки жидких удобрений (КАС) снизился на 3,3%, объем перевалки растительных масел также снизился на 27,6% относительно января-мая 2018 года.

Грузооборот контейнеров через причалы Группы НМТП в январе-мае 2019 года составил 2 698 тыс. т, или 282 тыс. TEUs, что на 2,5% в тоннах и на 4,7% в TEUs больше объемов января-мая 2018 года.

Елена Рыжкова