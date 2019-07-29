Более двухсот нелегальных кредитных организаций выявлено в Южном и Северо-Кавказском округах

За первые шесть месяцев 2019 года Южное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 224 нелегальных финансовых орган6изаций. Как сообщила пресс-служба ведомства, 196 из них незаконно использовали в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация» и «микрокредитная компания», «анонимные кредиторы». К ним также относятся организации, которые под видом комиссионных магазинов осуществляют выдачу займов под залог движимого имущества, то есть осуществляют ломбардную деятельность, не имея на это разрешения.

Также в первом полугодии 2019 года в ЮФО и СКФО выявлено 13 субъектов с признаками «финансовой пирамиды». Это значит, что компании не занимались инвестиционной деятельностью, но при этом привлекали деньги от населения, обещая доходность.

Елена Рыжкова