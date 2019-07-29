Первого китайского «кибердиссидента» приговорили к 12 годам тюрьмы

Хуан Ци, основатель китайского сайта «64 Tianwang», рассказывающего о коррупции и нарушениях прав человека в Китае, приговорен в понедельник к 12 годам лишения свободы за «раскрытие государственных тайн», сообщает AFP со ссылкой на Народный суд Мяньяна. Помимо тюремного срока он оштрафован на 200 тыс. юаней (примерно €26 тыс.), а также лишен политических прав на четыре года.

Для Хуан Ци это будет уже третий тюремный приговор, связанный с оппозиционной деятельностью. В 2000 году он стал первым китайским оппозиционером, приговоренным к тюремному заключению за использование интернета в политических целях. Тогда он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Второй тюремный срок — на три года — он получил в 2009 году, после публикации материалов о плохом качестве строительства школ, рухнувших во время землетрясения в Сычауне в 2008 году, унесшего жизни около 87 тыс. человек.

В ноябре 2016 года сайт, чье название является отсылкой к событиям на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, получил награду от «Репортеров без границ». А через несколько недель Хуан Ци был вновь арестован вместе с тремя другими журналистами после публикации материала о женщине, которая подожгла себя на площади Тяньаньмэнь.

Кирилл Сарханянц