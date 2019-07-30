Медикаменты для бюджета

С момента начала формирования фармацевтического кластера Петербурга отрасль генерирует все больше денежных средств, и вслед за наращиванием выручки и прибыли производители лекарственных препаратов увеличивают ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Доля фармкомпаний в структуре налоговых сборов от промышленности города составляет менее 1%, но совокупные платежи участников отрасли исчисляются миллиардами. Дальнейший рост налоговых поступлений связан с запуском ряда новых крупных производств.

По данным сайта Федеральной налоговой службы России, в 2018 году в консолидированный бюджет страны со стороны петербургских производителей лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, поступило чуть боле 4 млрд рублей налоговых отчислений. Налог на прибыль организаций составил 1,6 млрд рублей, в том числе 280 млн в федеральный бюджет.

«Сумма поступлений от производителей лекарственных средств и материалов в бюджетную систему России за 2018 год — более 4 млрд рублей, или 129,6% к уровню 2017 года. За первый квартал 2019 года — 1,3 млрд рублей, или 113,7% к аналогичному периоду 2017 года. До 2017 года сбор информации в сфере фармацевтики не осуществлялся органами УФНС России»,— говорится в ответе Налоговой службы за подписью заместителя руководителя Управления по Санкт-Петербургу Елены Кононовой. Доля поступлений налогов и сборов от этих предприятий в общем объеме поступлений налогов и сборов от промышленности Петербурга в 2018 году составила 0,7%, в первом квартале 2019 года — 0,9%, сообщили в администрации города. В абсолютных цифрах у администрации города данных нет.

Подобную информацию в ручном режиме собирают отдельные профессиональные сообщества и промышленные площадки, что дает общее представление о динамике показателя. Так, по оценке Центра кластерного развития Петербурга, в 2017 году выручка компаний медицинско-фармацевтического кластера составила почти 57 млрд рублей. Из этой суммы в бюджет города поступило 1,1 млрд рублей. Информации по итогам 2018 года у центра нет.

По данным комитета по промышленной политике и инновациям (КППИ) Петербурга, в пятерку крупнейших производителей фармацевтической продукции в городе входят ЗАО «Биокад», ООО «НТФФ "Полисан"», АО «Вертекс», ООО «Герофарм», ООО «Гротекс» (завод «Солофарм»). По мнению председателя правления НП «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» (куда входит более 170 компаний) Захара Голанта, к крупнейшим налогоплательщикам города относится также компания «Активный компонент». Сами производители медикаментов неохотно раскрывают данные о своих налоговых отчислениях.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), объем налогов на прибыль ЗАО «Биокад» в 2014 году составил 324 млн рублей, в 2015 году — 1,7 млрд, в 2016 году — чуть более 1 млрд, в 2017 году — около 790 млн. ООО «Герофарм» в 2014 году уплатило около 140 млн рублей, в 2015 году — 173 млн, в 2016 году — 162 млн, в 2017 году — 106 млн. Объем налога на прибыль АО «Вертекс» в 2014 году составил 26 млн рублей, а к 2017 году достиг 165 млн рублей. НТФФ «Полисан» нарастила объем отчислений по данному типу налога с 53 млн рублей в 2014 году до 188 млн в 2017 году. Показатель АО «Активный компонент» впервые появляется в базе «СПАРК-Интерфакс» за 2017 год и составляет 15 млн рублей. Информация о налоговых отчислениях ООО «Гротекс» в системе отсутствует. Таким образом, если в 2014 году совокупно эти компании уплатили налог на прибыль на сумму 540 млн рублей, то в 2017 году их общие налоговые отчисления составили примерно 1,3 млрд рублей.

Ряд компаний в 2016–2017 годах показывал снижение объема налоговых отчислений. Это можно объяснить снижением налогооблагаемой прибыли в связи с затратами на строительство новых очередей предприятий. Свои производственные мощности в этот период возводили, в частности, «Биокад», «Герофарм» и «Вертекс». Часть эти компаний располагает производственными площадками на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» и раскрывает финансовые показатели перед управляющей компанией. По словам генерального директора АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» Тамары Рондалевой, крупнейшими налогоплательщиками в сфере фармацевтики из числа резидентов зоны по итогам 2018 года стали «Биокад», «Вертекс», МБНПК «Цитомед», «Новартис Нева» и компания «Фарм-Холдинг». Это пятерка крупнейших, расположенных по убывающей согласно осуществленным налоговым отчислениям.

«Общий объем налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды этих компаний с момента запуска предприятий в ОЭЗ составляет 10,35 млрд рублей. Динамика объема отчислений нарастающим итогом по пятерке крупнейших налогоплательщиков в сфере фармацевтики такова: в 2016 году этот показатель составил 6,42 млрд рублей, в 2017 году — 8,97 млрд рублей»,— рассказывает госпожа Рондалева. На данный момент в ОЭЗ всего восемь фармацевтических компаний.

Юрист Deloitte Legal, Life Science Practice, Дарья Загребина отмечает, что большая часть участников отрасли в России запустила производство несколько лет назад. «Поскольку одним из направлений государственной политики в сфере здравоохранения является импортозамещение, в первую очередь планируется развитие отечественного производства и прежде всего — фармацевтических субстанций, а также некоторых новых для нашего рынка лекарственных препаратов,— говорит госпожа Загребина.— Сегодня предоставляются наиболее комфортные условия для развития в виде налоговых льгот и различного рода инвестиций, направленных на формирование инфраструктуры кластера». Налоговые льготы, таким образом, с одной стороны, привлекают и стимулируют инвесторов, с другой — снижают возможный уровень налоговых отчислений в бюджеты.

Тамара Рондалева прогнозирует значительное увеличение налоговых отчислений резидентов, работающих в сфере фармацевтики, в связи с запуском новых заводов. В этом году на территории петербургской особой экономической зоны запустят свои очереди компании «Биокад» и «Вертекс», в ближайшие годы построят предприятия «Фармасинтез-Норд» и «Балтфарма», а через пять лет — компания «Биоген», дочернее общество «Вертекса». «Это даст мощнейший рывок по показателям»,— уверена госпожа Рондалева.

Анастасия Цыбина