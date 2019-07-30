Клинический отдых

Рынок путешествий с целью получения медицинских услуг в России растет, и Петербург в этой сфере остается одной из самых популярных локаций: цены здесь ниже, чем в столице, а концентрация сильных специалистов традиционно высока.

Медицинский туризм существует и развивается в тех регионах, где есть наука, образование и опыт: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске... Если брать внутренний туризм, говорит управляющий партнер сети медицинских центров «Лахта Клиника» Александр Изак, ключевым фактором привлекательности крупных городов является не то, что здесь хорошо, а то, что везде, кроме крупных городов, плохо. «Чем дальше от центра, тем хуже с медициной,— считает эксперт.— Другой момент — приватность, которая не может быть обеспечена в небольшом городе, где все друг друга знают. К тому же важная составляющая туризма — сервисная: люди готовы ехать туда, где они получат не только качественное лечение, но и сопровождение, комфорт, дополнительные услуги».

Однако это не единственный способ получить медпомощь «на удаленке». «В нашей практике есть опыт, когда не пациенты приезжают к нам, а медики ездят к пациентам. Такой формат востребован у корпоративных клиентов,— рассказывает господин Изак.— Для качественного обследования большой группы сотрудников по временным и финансовым затратам выгоднее привезти команду врачей к себе».

И себя показать, и на мир посмотреть

Петербургская медицинская школа всегда славилась и очень ценится. Но помимо наличия специалистов, город оказывается в выигрышном положении из-за своего культурно-исторического наследия. «Туристический компонент — дополнительный стимул: планируя путешествие, легче преодолеть барьер и решиться заняться своим здоровьем и обратиться к врачу. В повседневной жизни много психологических препятствий — ежедневная рутина, работа, семья — сложно вырваться на пару дней и пройти обследование»,— рассуждает господин Изак.

Люди с удовольствием совмещают отдых и медицинское обследование, согласен генеральный директор компании Nobel Biocare Руслан Ергешев. «Из Москвы из-за низких цен чаще едут в Ярославль и Калугу. До 10% жителей столицы пользуются медицинским туризмом. В Санкт-Петербург чаще едут не из-за низких цен, а к конкретному доктору по рекомендациям. Здесь традиционно сильная школа стоматологов, и поездку можно совместить с культурной программой».

«Если говорить про региональный туризм, то за последние пять лет рост количества пациентов наблюдается небольшой, но он есть. Почти у каждого пациента из восточных регионов страны или из-за Урала мы спрашиваем, почему они не выбрали, например, Москву. Как правило, отвечают, что лечение в столице для них очень дорогое. Петербург здесь как бы "золотая середина", где по качеству оборудования клиники однозначно не уступают московским, но могут сделать более интересное ценовое предложение, так как стоимость квадратного метра в нашем городе гораздо ниже»,— подтверждает хирург-имплантолог Антон Герасимов.

Ментальное родство

Из-за границы в Петербург едут в основном российские эмигранты и жители ближнего зарубежья — из Прибалтики, Белоруссии, бывших союзных республик. Для этой категории пациентов решающую роль играют два фактора — сравнительно низкие цены из-за курсовой разницы и отсутствие социального и ментального барьера с врачом. «Причем дело даже не в языковом барьере, а именно в социальной составляющей, которая очень важна в медицине,— рассуждает Александр Изак.— Врач должен учитывать социальный статус человека, принимать во внимание его образ жизни, уровень дохода, психологию и семейные обстоятельства. Только при таком подходе можно обеспечить адекватное лечение, которое пациент сможет соблюдать и в итоге получит результат».

На популярность въездного туризма из ближайших европейских стран влияют особенности национальных программ здравоохранения. «Ты можешь получить квалифицированную медицинскую помощь в рамках своей страховки, но если тебе нужно больше, надо платить из собственного кармана. И здесь курсовая история выгодно влияет на выбор места лечения»,— отмечает управляющий партнер «Лахта Клиники».

К тому же русские эмигранты привыкли получать медицинскую помощь не только по острым показаниям, но и по желанию. И за профилактическими обследованиями приходится ехать в Россию.

Скандинавы скалят зубы

Чтобы привлечь в Петербург пациентов из дальнего зарубежья, предстоит большая работа. По мнению господина Изака, на данный момент с ними умеют и могут работать всего несколько клиник в городе. Иностранцам интересны комплексные решения, а для этого заинтересованным структурам — медицинским клиникам, подразделениям городской администрации — необходимо привлекать к сотрудничеству гостиницы; УФМС — для упрощения получения российской визы для доступа к медицинской помощи в РФ; и с другими структурами, готовыми сотрудничать в этой области — вплоть до облегчения налогообложения.

При этом стоматологический туризм в Петербург, по мнению господина Герасимова, в последние пять лет вырос, причем популярен он именно у иностранцев. «Почти в два раза увеличился поток из Скандинавии: Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании. В этих странах очень хороший уровень жизни, поэтому стоимость стоматологических услуг крайне высока. В некоторых случаях пациенты приезжают с планом лечения, прайс которого слишком высок даже для западноевропейских стран. А так как рубль потерял вес, для скандинавов наши услуги стали еще более доступными. Разница в цене может достигать трех-четырех раз,— поясняет хирург-имплантолог.— Кроме того, несмотря на развитое в этих странах медицинское страхование, оно в меньшей степени покрывает протезирование, имплантацию и другие дорогостоящие стоматологические услуги». На прежнем уровне осталось количество пациентов из Германии и Великобритании. Клиенты приезжают также из Франции, Испании, Португалии, Италии и Греции, стран Бенилюкса и Восточной Европы, но это скорее единичные случаи, добавляет он.

Недостаток информации

«В сфере медицинского туризма полезно создание профессионального комьюнити, которое проведет качественные социальные опросы, возьмет на себя изучение таргетированных групп и сформулирует запрос к провайдерам: кто они, где живут эти люди, которым чего-то не хватает в локальной медицине, что у них возникает запрос на медицинский туризм, какие услуги в приоритете,— говорит господин Изак.— Сейчас эти вопросы решаются индивидуально каждым лечебно-профилактическим учреждением, и есть сомнения в адекватности и релевантности результатов этих исследований из-за ограниченных возможностей по их проведению».

Валерий Грибанов