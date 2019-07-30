Одно лечит другое

В медицине известен не один случай, когда молекулы разрабатывались для лечения одного заболевания, а применение получили совершенно в других нозологиях, либо фармацевты ненамеренно создавали препарат двойного, а то и тройного назначения. Таких изобретений в разы меньше, чем тех, что произошли «прицельно», зато многие из них дали жизнь новым группам лекарств и даже сформировали новые ниши на рынке.

Самым известным из таких неожиданных открытий является препарат силденафил, выпускаемый под торговой маркой «Виагра». Как известно, он создавался для лечения гипертонии, но оказался слабо эффективен, зато обладал интересным побочным эффектом, который специалисты компании-разработчика заметили и коммерциализировали. До «Виагры» препараты для лечения эректильной дисфункции хоть и существовали, но были очень небезопасны и сложны в использовании.

Бывает, что и уже известный препарат, обладая некими побочными свойствами, проявившимися в процессе применения, получал дополнительные предназначения, не теряя первоначального. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов к примерам таких открытий относит ацетилсалициловую кислоту (аспирин): препарат для снятия боли и жара, как оказалось, обладает антиагрегантными свойствами и в несколько уменьшенной дозировке применяется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний («Аспирин Кардио», «КардиАСК»). «Такой антидот для лечения отравлений тяжелыми металлами, как димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол) стал использоваться как препарат для профилактики и лечения похмельного синдрома. А препарат левамизол ("Декарис") синтезировался в качестве противогельминтного средства, однако потом были обнаружены иммуномодулирующие свойства данного препарата, и он стал использоваться по двум показаниям»,— перечисляет господин Беспалов. «Виагра», кстати, после многих лет успешного использования для лечения эректильной дисфункции вновь вернулась к применению по исходному назначению — сейчас препарат используется для лечения легочной гипертензии («Ревацио»).

Из грязи в князи

Интересна история появления ботокса, нашедшего широкое применение в современной косметологии. От одного из сильнейших токсинов этот белок ботулотоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum, перешел в разряд средств косметологии.

Впервые симптомы отравления ботулотоксином были описаны еще в 1820 году немецким врачом Юстином Кернером (1786–1862). Так как заболевание выявлялось после употребления колбасы, инфицированной C. botulinum, вырабатываемый им токсин получил соответствующее название — ботулинический, или колбасный, яд (лат. botulus — «колбаса»), а отравление — ботулизм. Идентифицировать же саму бактерию в 1895 году удалось бельгийскому доктору Эмилю ван Эрменгему (1851–1932). Лишь в 1950-х годах ученые открыли, что это вещество способно быть еще и лекарством. Тогда в ходе исследований удалось доказать, что введение очищенного и разбавленного токсина в гиперактивную мышцу приводит к полному ее расслаблению, а значит, может использоваться в терапевтических целях.

Первым врачом, применившим результаты клинических исследований ботулотоксина на практике, стал офтальмолог из Сан-Франциско Алан Скотт. После успешных опытов на обезьянах в 1978 году доктор получил официальное одобрение FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США) на проведение исследований на людях. Новый препарат испытали на себе его пациенты, страдающие косоглазием и блефароспазмом. Успех Алана Скотта воодушевил ученых на дальнейшее изучение терапевтических свойств ботулотоксина и его применение в других областях. Американская фармацевтическая компания Allergan, увидев в этом большие перспективы, выкупила права на токсин. Так появился «Ботокс» — первый коммерческий медицинский препарат на основе ботулотоксина.

В декабре 1989 года FDA официально разрешило применение «Ботокса» для лечения ряда заболеваний, связанных с непроизвольными сокращениями мышц. И в этом же году был впервые зафиксирован косметический эффект препарата. А произошло это почти случайно. Одна из женщин, проходивших лечение блефароспазма, указала своему офтальмологу Джейн Каррузерс на то, что инъекции «Ботокса» волшебным образом разгладили ее межбровные морщины. По прошествии полного терапевтического курса доктор и сама заметила, что лицо пациентки стало выглядеть моложе. Своим наблюдением Джейн поделилась c мужем Алайстером, руководителем отделения дерматологии в одном из канадских университетов. А он, в свою очередь, решил развернуть полномасштабное исследование для изучения возможности использования препарата в косметологических целях. В 1990 году супруги Каррузерс опубликовали первые положительные результаты, доказывающие эффект «Ботокса» при коррекции морщин. Весть о чудесном «побочном эффекте» нового препарата быстро разлетелась по миру, и к нашим дням токсин снискал огромную популярность.

Тем не менее ботулотоксин сегодня успешно применяется не только в косметологии, но и в других областях медицины. Так, в октябре 2010 года FDA одобрило применение препарата «Ботокс» для лечения хронической мигрени.

Легенды и мифы

Судьба препаратов «двойного назначения» с точки зрения экономического эффекта весьма различна, отмечает Николай Беспалов. Однако в большинстве случаев разработчики находят способ коммерциализации новых показаний. «Иногда это позволяет не только создать препарат-блокбастер, но и фактически сформировать новую нишу, как это сделала компания Pfizer с "Виагрой". Иногда — активизировать продажи препарата, который, казалось бы, уже никаких перспектив не имеет и постепенно уходит с рынка ("Аспирин-Кардио"). Но подобных прорывов может и не происходить»,— констатирует эксперт.

Тимофей Неманкин, заместитель генерального директора по разработкам и исследованиям ООО «Нанолек», говорит, что множественность показаний — широко распространенное для лекарственных средств явление. В редких случаях, например в терапии орфанных заболеваний, препарат может иметь имеет всего одно или два показания к применению. «Большинство лекарственных препаратов создается с целью воздействия на определенные системы организма, органы, ткани, клетки, молекулярные механизмы. Для того чтобы выяснить, хорошо ли работает тот или иной препарат при определенных показаниях, сам по себе или в комбинации с другими средствами терапии, проводятся доклинические и клинические исследования,— комментирует он.— Чем глубже у ученых понимание механизмов действия лекарственного средства, чем совершеннее знания врачей о природе заболеваний, тем шире их список. Если препарат воздействует на целый круг систем, органов, тканей, список его показаний для применения можно будет расширять очень долго. Связь между этими показаниями не всегда очевидна обывателю. В таком случае некоторые люди думают, что это чистая случайность и в некоторой степени даже волшебство».

Поиск со смыслом

Господин Неманкин отмечает, что, как правило, новые области применения связаны с социально значимыми заболеваниями, для которых отсутствуют или малодоступны в силу высокой стоимости специфические средства лечения. «Людям такие варианты применения дают надежду и возможность воспользоваться эффективным препаратом. А изобретателю-производителю расширение показаний позволяет увеличить продажи лекарственного средства и получить дополнительные средства на разработку новых»,— рассуждает эксперт.

В любом случае, поиск новых путей применения тех или иных препаратов идет на благо и медицинской науке, и, в конечном счете, пациентов. В том числе поскольку расширяет понимание механизмов действия тех или иных препаратов, а иногда и способствует созданию на основе известных молекул новых соединений, которые уже сознательно синтезируются для проверки тех или иных свойств.

Анастасия Цыбина