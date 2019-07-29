Черный пруд переделают комфортно

На второй встрече по вопросу благоустройства сквера на Чёрном пруду Институт городской среды представил концепцию обновленного общественного пространства. По мнению руководитель ИГС Зои Рюриковой, она учитывает интересы бизнеса и местных жителей.

Стоимость реализации проекта оценивается в 5 млн рублей, которые могут быть получены из федерального бюджета в случае, если сквер войдет в перечень объектов для благоустройства, на которое предусмотрено финансирование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В институте считают, что в сквере необходимо организовать ремонт системы освещения и тротуаров, убрать существующий сейчас забор – вместо него планируется высадить живую изгородь и почти по всему периметру разместить лавочку. Кроме того, в процессе благоустройства собираются установить световой навес и детский игровой комплекс, выделить зону для выгула собак и возвести вокруг фонтана лавочки-трибуны.

Депутат Законодательного собрания Андрей Тарасов сообщил, что что в сквере появятся арт-объекты и первая в городе теплая лавочка.

По предварительной оценке, реализация новой концепции может обойтись в сумму до 5 миллионов рублей. Если она войдет в перечень объектов для благоустройства, то деньги будут выделены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».