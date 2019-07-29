Главу Якшур-Бодьинского района Удмуртии оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения

Главу Якшур-Бодьинского района Удмуртии привлекли к административной ответственности за несвоевременное рассмотрение обращений граждан. Ему назначили наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Виновных должностных лиц также привлекли к дисциплинарной ответственности.

Установлено, что 28 марта 2019 года в администрацию обратилась гражданка с заявлением о проведении обследования технического состояния нежилого помещения бывшего цветочного магазина с целью определения пригодности его дальнейшего использования. Ее уведомили о результатах рассмотрения обращения лишь на 57 день.